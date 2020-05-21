Раскрыт секрет похудения Петра Порошенко

Журналисты «Страна.ua» раскрыли секрет похудения бывшего президента Украины Петра Порошенко. Информация появилась на сайте портала.

Оказалось, что в марте политик провел неделю в испанской клинике SHA Wellness, где прошел курс детоксикации. Специалисты утверждают, что за период отдыха он сбросил от 10 до 20 килограммов.

В лечение Порошенко входили косметические процедуры по омоложению, курс лекций и тренировок, а также программа по снижению веса, основанная на макробиотической диете (сбалансированное питание, принцип которого основан на идеях даосизма, — прим. «Ленты ру»).

Фото опубликовано @shawellness

По информации журналистов, пятизвездочное медицинское учреждение специализируется на профилактике преждевременного старения. Отмечается, что стоимость программы похудения составляет 3600 евро (279 тысяч рублей), при этом проживание оплачивается отдельно. Цена номеров варьируется от 400 до 7500 евро в сутки (от 31 до 582 тысяч рублей).

Кроме того, на территории клиники располагаются сауна, турецкая баня и гидротерапевтические бассейны. Также ежедневно проводятся лекции и мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, практикуется йога.

В январе 2019 года российская супермодель Ирина Шейк поделилась секретом быстрого похудения. Она рассказала, что ходит в инфракрасную сауну, для того чтобы быстро сбросить лишние килограммы для откровенных съемок. «Сауна разогревает вас изнутри и выводит из организма токсины. Я посещаю ее раз или два в неделю, и это заменяет мне тренировку, потому что за один сеанс можно сжечь 600 калорий», — пояснила Шейк.

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