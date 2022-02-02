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Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина с Джонсоном

Президент Путин проведет телефонные переговоры с Борисом Джонсоном вечером 2 февраля

Фото: Администрация Президента России

Телефонные переговоры президента Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона запланированы на вечер среды, 2 февраля. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам Ушакова, темой переговоров станет ситуация на Украине, а также предложения России странам НАТО по гарантиям безопасности.

При этом представитель президента подчеркнул, что отношения России и Великобритании находятся на очень низком уровне и заявил, что лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с премьер-министром Великобритании остаются целесообразными для Москвы. При этом он подчеркнул, что Кремль остается открытым для диалога даже с представителями тех стран, которые плохо представляют происходящее в России.

В понедельник, 31 января Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Темой для обсуждения стала ситуация на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Также лидеры двух стран анонсировали проведение личной встречи, которая должна состояться в ближайшее время.

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Роман Кирьянов
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