Британцы перехватили российские бомбардировщики в Северном море

Британские истребители были подняты в воздух для перехвата четырех российских самолетов над Северным морем, сообщает Independent со ссылкой на Военно-воздушные силы Великобритании.

Сообщается, что истребители вылетели с авиабазы Лоссимут, что на северо-востоке Шотландии, для перехвата сперва не опознанных самолетов, приближавшихся к воздушному пространству Великобритании.

Как заявили в Королевских ВВС, ими были перехвачены и сопровождены четыре российских самолета. Сообщается, что это были самолеты типа «Русский медведь» — бомбардировщики Ту-95 и Ту-142. Отмечается, что они не входили в воздушное пространство Великобритании.

В конце декабря в НАТО рассказали, что в 2021 году самолеты альянса чаще всего вылетали из-за того, что российские военные воздушные суда пролетали «слишком близко от воздушного пространства стран-членов».