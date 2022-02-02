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Шайа ЛаБаф впервые станет отцом

Актер Шайа Лабаф и актриса Миа Гот станут родителями после многочисленных расставаний

Фото: Neil Hall / Reuters

Американский актер Шайа ЛаБаф впервые станет отцом. Первенца ему подарит британская актриса и модель Миа Гот. Об этом сообщает People.

О том, что у Гот родится ребенок, стало известно после публикации фотографий, запечатлевшие артистку с заметно увеличившимся животом.

Звездная чета познакомилась на съемках фильма «Нимфоманка» режиссера Ларса фон Триера. Они поженились в 2016 году, но через два года представитель ЛаБафа заявил, что пара подала документы на развод. После многочисленных расставаний и примирений возлюбленных уличили в окончательном воссоединении. Весной 2020 года ЛаБаф начал носить свое обручальное кольцо, а Гот — и обручальное, и помолвочное. В июне 2021 года обоих заметили вместе в Диснейленде.

В декабре 2020 года стало известно, что исполнительница FKA twigs (настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) подала в суд на ЛаБафа. Как утверждается в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил ее венерическим заболеванием. FKA twigs поддержала певица Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста.

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Сергей Равин
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