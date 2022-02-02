Бывшая жена Бондарчука высказалась о высоких заборах

Российская телеведущая и бывшая жена кинорежиссера Федора Бондарчука Светлана высказалась о высоких заборах, которые возводят владельцы роскошных домов. Своим мнением она поделилась во время интервью с латвийской группой Brainstorm, запись встречи была опубликована на YouTube-канале «Света вокруг света».

Во время разговора Бондарчук обсудила с вокалистом группы Ренарсом Кауперсом облик латвийских городов, отметив, что в Юрмале ей понравились газоны и низкие заборы. Телеведущая привела в пример участки в районе Рублевского шоссе, которые закрывают высокими ограждениями. По словам Бондарчук, высота забора повышает уровень спокойствия собственников.

Журналистка также обсудила причины возникновения подобной традиции в России. «У меня ощущение, что люди стесняются своего богатства. Они сначала разбогатели, построили какие-то дома, чаще всего безвкусные. Товарищи, вы зря скрываетесь, ваши дома чудовищно выглядят. Бывали. Мне кажется, заборы ставят те, кому надо что-то спрятать», — заявила Бондарчук.

В августе 2021 года свое мнение о заборах высказал ведущий Первого канала Александр Гордон. Он отметил, что отказался от забора на своем участке, так как ему не нравятся ограждения вокруг домов. Телеведущий попросил архитектора расположить постройку так, чтобы за ней не было видно происходящее во дворе.