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Российские полицейские раскрыли многомиллионную кражу оборудования для майнинга

МВД РФ: полиция Красноярска раскрыла кражу майнингового оборудования на 14,5 млн. руб

Фото: Pixabay

Российские полицейские в Красноярском крае раскрыли многомиллионную кражу оборудования для майнинга. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

Личности подозреваемых в хищении были установлены по горячим следам. В полицию обратился мужчина, который заявил о пропаже 14 единиц вычислительной техники, предназначенной для майнинга криптовалюты.

Ущерб составил 14,5 миллиона рублей. Сотрудники полиции задержали троих мужчин и изъяли похищенное оборудование. В отношении похитителей было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса («Кража»). Максимальное наказание по ней предусматривает десять лет лишения свободы.

Ранее в Хабаровске задержали 33-летнего россиянина, который на сутки снимал квартиры, а затем возвращался в них и выносил ценности. Для конспирации злоумышленник притворялся женщиной. Он надевал женскую одежду и парик. Ущерб от его действий оценили в 100 тысяч рублей.

Марина Совина
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