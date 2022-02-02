Российские полицейские раскрыли многомиллионную кражу оборудования для майнинга

Российские полицейские в Красноярском крае раскрыли многомиллионную кражу оборудования для майнинга. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

Личности подозреваемых в хищении были установлены по горячим следам. В полицию обратился мужчина, который заявил о пропаже 14 единиц вычислительной техники, предназначенной для майнинга криптовалюты.

Ущерб составил 14,5 миллиона рублей. Сотрудники полиции задержали троих мужчин и изъяли похищенное оборудование. В отношении похитителей было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса («Кража»). Максимальное наказание по ней предусматривает десять лет лишения свободы.

Ранее в Хабаровске задержали 33-летнего россиянина, который на сутки снимал квартиры, а затем возвращался в них и выносил ценности. Для конспирации злоумышленник притворялся женщиной. Он надевал женскую одежду и парик. Ущерб от его действий оценили в 100 тысяч рублей.

