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Названа причина экстремальной погоды в США

Ученые обнаружили связь снежных бурь в США с изменением климата

Фото: Nicholas Pfosi / Reuters

Ученые назвали причину экстремальной погоды в США в конце января 2022 года. Исследователи утверждают, что сильные снежные бури в регионе Новая Англия были вызваны изменением климата, сообщает The Washington Post.

В субботу, 29 января, на северо-востоке США прошла буря, покрывшая города глубоким снежным пластом. Осадки в Бостоне побили рекорд — за сутки уровень выпавшего снега достиг 59 сантиметров, на пару миллиметров отстал город Айлип. Данные за последние десятилетия показывают, что большая часть самых крупных снежных бурь в США произошла с 2000 года по настоящее время.

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Эксперты обнаружили связь между повышением температуры поверхности и интенсивными осадками в стране. Более теплый воздух приводит к испарению большего количества воды, которая позже может обрушиться в виде снежного шторма. Замдиректора центра изучения климата Вудвелла Дженнифер Фрэнсис посчитал, что именно потепление океана сделало прошедшие в январе осадки особенно сильными.

Профессор из Дартмутского колледжа Джастин Манкин также обвинил в значительных изменениях погоды глобальное потепление. Он утверждает, что, несмотря на ожидаемое сокращение зимних осадков в будущем, интенсивные бури вызваны изменением климата. «Эти бури показывают, что уже сейчас нам нужно учиться лучше контролировать связанные с погодой риски, чтобы подготовиться к грядущим переменам», — заявил Манкин.

Согласно докладу организации Atmospheric and Environmental Research, потепление в Арктике напрямую влияет на погоду на северо-востоке страны. Изменение арктического климата может дестабилизировать полярный вихрь — поток ветра, окружающий Северное полушарие и сдерживающий холодный арктический воздух. Если этот поток растянется или сместится, арктический воздух отправится на юг США.

В сентябре 2021 года ученые из США и Израиля пришли к выводу, что потепление в Арктике может обернуться суровой зимой для Северного полушария. На это указали данные со спутников, на которых видно, что полярные вихри на протяжении всего времени наблюдений после 1979 года все чаще принимают вытянутый, а не более типичный круговой вид.

Нина Ташевская
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