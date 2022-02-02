Венгрия объяснила отказ размещать войска НАТО на своей земле

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью «Известиям» объяснил отказ страны размещать войска НАТО на своей земле.

По его словам, силы альянса присутствуют в стране, однако это венгерская армия. «И она находится в надлежащей форме для защиты страны, согласно текущей обстановке. Так что нам не нужны внешние силы на нашей земле», — сказал министр.

Он пояснил, что информация о якобы размещении в стране американских и британских военных является неправдой.

При этом министр подчеркнул, что Венгрия как член НАТО поддерживает сотрудничество с некоторыми другими членами альянса, включая Великобританию, США. У стран есть соглашения по тренировочным миссиям, договоренность о взаимном обмене в рамках ротации. «Раньше в Венгрии находились войска [других стран] НАТО, которые тренировались вместе с нашей армией. Это нормально. Но ничего другого, выходящего за рамки этого нормального, рутинного сотрудничества, не будет», — заключил глава МИД.

В январе глава Минобороны Венгрии Тибор Бенке заявил, что страна считает нецелесообразным размещать на территории государства дополнительные силы НАТО. По его словам, Венгрия уже создала национальные силы, сформировала такой потенциал, поэтому в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения.