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Венгрия посчитала нецелесообразным размещать дополнительные силы НАТО

Министр обороны Венгрии Бенке считает нецелесообразным размещать дополнительные силы НАТО

Фото: AP

В настоящее время Венгрия считает нецелесообразным размещать на территории государства дополнительные силы НАТО. Об этом сообщил глава Минобороны страны Тибор Бенке, пишет РИА Новости.

По его словам, Венгрия уже создала национальные силы, сформировала такой потенциал, поэтому в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения. «Мы двигаемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в сложившейся ситуации, не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО», — подчеркнул глава Минобороны.

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Юлия Ямпольская
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