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В Венгрии назвали условие оказания поддержки Украине

Глава МИД Венгрии: Украина должна изменить политику в отношении нацменьшинств

Фото: Laszlo Balogh / Getty images

Украина должна изменить действующую политику в отношении нацменьшинств, если она намерена получать полноценную поддержку от венгерского правительства. Такое условие назвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet.

«Я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что если украинское руководство не отступит от этой политики, это серьезно ограничит возможности правительства Венгрии оказывать любую поддержку Украине, в том числе в случае конфликта [с Россией]», — подчеркнул министр.

Сийярто напомнил в интервью, что между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским были достигнуты некоторые договоренности о двусторонних отношениях между национальными правительствами.

Однако вскоре после диалога лидеров государств Украина законодательно лишила возможности работать на государственной службе лицам, имеющим двойное гражданство. «Это значит, что [Зеленский] хочет почти полностью исключить венгров от принадлежности к национальным общинам», — заключил Сийярто.

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20 января глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Украину в ущемлении прав этнических меньшинств. Министр заявил, что если Украина намерена вступить в НАТО, то она должна работать над развитием демократических ценностей и над уважением прав нацменьшинств. Причиной такого заявления стало ущемление прав венгерской общины на Украине.

В 2019 году между Киевом и Будапештом разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала консула из страны. Будапешт ответил аналогично.

Закарпатская область вошла в состав Украинской ССР в 1945 году. До этого территория входила в состав Австро-Венгрии и Чехословакии. До сих пор Закарпатскую область населяет множество этнических венгров — по данным переписи населения Украины, проведенной в 2001 году, их число достигало 151,5 тысячи.

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Дмитрий Сотак
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