Россиянам объяснили тайное значение снежков в сети

Пользователи «ВКонтакте», которые с 3 февраля будут находить снежки, спрятанные в разных разделах соцсети, смогут быстро перейти к активностям, посвященным Олимпийским играм в Пекине. Такое объяснение тайного значения пасхалок дали в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, россияне получат возможность отправить друзьям бесплатный подарок с олимпийским факелом, узнать больше о новостях соревнований, а также быстро опубликовать запись с хештегом #wewillROCyou, присоединяясь к общероссийской кампании по поддержке спортсменов, которые выступают от лица Олимпийского комитета России, или ROC (Russian Olympic Committee).

Кроме того, в соцсети появится тематическая лента «Пекин-2022», она объединит самые громкие новости и интересные обсуждения Олимпиады: там можно будет узнавать результаты соревнований, следить за медальным зачетом, смотреть видео с яркими моментами, знакомиться с мнениями экспертов из медиа и тематических сообществ, присоединяться к дискуссиям в комментариях — делиться прогнозами, рассказывать о своих фаворитах, обсуждать спорные моменты.

Вдобавок в мини-приложении «Спорт» к Играм запустят специальный раздел, где пользователи смогут подробнее ознакомиться с медальным зачетом и узнать, какое место в нем занимает сборная. Также из приложения будет легко перейти к чатам, чтобы найти единомышленников и поделиться впечатлениями от Олимпиады, и установить олимпийский эмодзи-статус — это возможность поддержать команду в любимом виде спорта и поделиться эмоциями.

При этом в «Клипах» во «ВКонтакте» тоже можно будет почувствовать атмосферу Игр: на платформе появится подборка коротких вертикальных видео #Пекин2022, которая соберет все ролики по теме. Спортсмены расскажут о закулисье соревнований, эксперты поделятся оценками, а популярные блогеры и пользователи «Клипов» призовут болеть за сборную.

«Миллионы любителей спорта "ВКонтакте" будут наблюдать за Олимпиадой в Пекине. Мы не могли обойти стороной главное событие зимы в мире спорта — поэтому предлагаем инструменты, с которыми легко следить за любимой сборной на Играх. Мы используем форматы, которые уже хорошо показали себя. Так, в прошлом году пользователи больше четырех миллионов раз устанавливали эмодзи-статусы, посвященные чемпионату Европы по футболу. А специальный раздел мини-приложения "Спорт" привлек тогда семь миллионов человек», — рассказал руководитель спортивных проектов «ВКонтакте» Виктор Першин.

«ВКонтакте» уже неоднократно запускала тематические ленты к крупным спортивным событиям. Лента «Токио-2020» собрала самые яркие моменты летней Олимпиады, разные мнения болельщиков и экспертов. Она объединила 21 миллион пользователей, а в день ленту просматривали в среднем 2,9 миллиона человек. Кроме того, к чемпионату Европы по футболу появилась лента «Евро-2020» — она стала второй по вовлеченности пользователей после ленты «Для вас» с персональными рекомендациями записей.