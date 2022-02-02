Курс рубля вырос после заявлений Кремля о санкциях США

Курс рубля на торгах 2 февраля растет к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар к моменту написания новости стоит 76,09 рубля, теряя 76 копеек, евро — 86,07 рубля (минус 44 копейки).

Российская валюта укрепляется на фоне заявлений пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова по поводу анонсированных санкций США в отношении Москвы. Как заявил представитель Кремля, у России есть планы по минимизации последствий после возможного введения запрета российским банкам проводить ряд операций в долларах.

О запрете на операции в долларах как возможной мере в случае якобы готовящегося вторжения на Украину заявлял ранее президент США Джо Байден. При этом экономисты считают, что угрозы едва ли будут реализованы, и даже при худшем сценарии не нанесут российской экономике непоправимого вреда, о котором говорил Байден.

По оценкам специалистов «Ренессанс Капитала», имеющиеся планы санкций Запада в отношении России в целом можно разделить на «нестрашные» и «маловероятные». Тем не менее, геополитическая напряженность ранее в январе привела к значительному падению российского фондового рынка и курса национальной валюты.