В России назвали условие для войны США на Украине

США могут назвать целесообразным масштабный конфликт на Украине, когда сформируется коалиция из стран НАТО, которые готовы воевать с Россией. Такое условие раскрыли в журнале «Военная мысль», выпускаемом для генералов, адмиралов и офицеров ВС РФ.

В материале отмечается, что пока для Вашингтона выгодно поддержать вялотекущий военный конфликт в Донбассе. Таким образом они укрепят свои позиции по периметру юго-западных границ России. При этом при развязывании масштабного военного конфликта Соединенные Штаты могут потерять управление «марионеточным руководством Украины» и данной территорией.

В то же время издание отмечает, что, учитывая опыт нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году, масштабный военный конфликт на Украине будет целесообразным при формировании коалиции из стран-членов НАТО, готовых полноценно воевать с ВС РФ. «Скорее всего, без непосредственного участия в боевых действиях воинских формирований США», — говорится в материале.

Как считают авторы, на основе анализа конфликтов за последнее десятилетие, необходимо отметить, что США взяли курс на военную конфронтацию с Россией не только в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии и на Дальнем Востоке.

США и Евросоюз задумались над новыми санкциями против России, так как ряд источников сообщает, что страна стягивает войска у границы с Украиной и планирует начать военное наступление. Российские власти неоднократно отвергали такие планы.