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Посол России прокомментировал обвинения США в «захвате» Москвой других стран

Посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил, что обвинения США в «захвате» не имеют оснований

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обвинения США в адрес РФ в «захвате» других стран, заявив, что они не имеют оснований, поскольку Москва строго следует международному праву. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имевшем место использовании Россией химического оружия, а также «захвате» других государств, посол заявил, что они лживые и направлены на «демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества».

«Построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством», — сказал Антонов.

Посол напомнил, что Россия придерживается принципа «невмешательства» других стран и придерживаются международного права. «В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара», — заключил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что новые санкции, которые Запад грозит ввести против России, повлекут ответ со стороны Москвы. По его словам, новые ограничительные меры нанесут ущерб всем, а не только России. Политик уточнил, что Россия научилась жить с санкциями.

Марина Совина
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