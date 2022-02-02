Украинский генерал рассказал о критическом недоборе солдат в армии

Украинский генерал и бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций Сергей Кривонос рассказал о серьезных проблемах в численности Вооруженных сил Украины. По словам Кривоноса, реальный состав ВСУ значительно расходится с данными в армейских отчетах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам, и они, дай бог, если на уровне 50-60 процентов», — заявил военный. По данным Кривоноса, из ВСУ за пять лет уволились 130 тысяч солдат и офицеров.

Бывший генерал ВСУ сообщил, что украинское армейское командование специально занижает штатную численность подразделений, чтобы скрыть критический недобор солдат. «Вместо 100 человек они проводят, что необходимая численность — 60. Тогда эта цифра уже является стопроцентной», — объяснил генерал ситуацию в армии Украины.