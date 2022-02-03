Электричество для британцев резко подорожало

Стоимость электроэнергии для британцев резко подорожала за последние несколько месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на государственный регулятор Ofgem.

Речь идет о верхнем потолке стоимости электроэнергии, которую ресурсосбытовые компании могут взимать с домохозяйств. С апреля предел установлен на уровне 1971 фунта (204,5 тысячи рублей) в год. Стандартный тариф вырастет на 693 фунта, вариант, предусматривающий предоплату, — на 708 фунтов.

Таким образом, за последний год — с апреля 2021 года — рост составил 54 процента. Лимит тарифов пересматривается дважды в год.

Нынешнее повышение связано с резким ростом цен на газ на фоне европейского энергетического кризиса, начавшегося в августе из-за снижения объема поставок российского газа и низкого уровня заполненности европейских хранилищ.

Руководство Ofgem заявило, что осознает последствия повышения предельной цены для многих рядовых британцев, которые «изо всех сил пытаются свести концы с концами». Подорожание электроэнергии происходит на фоне общего роста цен в стране. По итогам 2021 года уровень инфляции составил 5,4 процента, что стало наивысшим показателем с 1992-го.

В то же время во второй половине прошлого года в Великобритании резко снизилось предложение электроэнергии. В условиях растущих цен на газ о банкротстве за короткий промежуток времени объявили сразу 13 сбытовых компаний.