Россиян предупредили о подорожании батареек

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей бытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предупредила россиян о возможном подорожании батареек, пишет РБК.

Глава ассоциации, в которую, среди прочих, входит производитель батареек Duracell, а также продавцы бытовой техники, Александр Онищук направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем говорится о том, что подорожание может случиться уже в марте 2022 года.

Причина, по мнению РАТЭК, заключается в одном из положений «мусорной реформы», стартовавшей в России в 2019 году. По его словам, с марта единым оператором по обращению с отходами I-II классов опасности станет дочерняя структура «Росатома» Федеральный экологический оператор (ФЭО). Именно к этому классу отходов относятся бытовые батарейки.

Согласно новым правилам, ФЭО станет отвечать за сбор и утилизацию использованных батареек. По мнению Онищука, это чревато появлением нового обязательного сбора, который производители и продавцы не смогут обойти, как это происходит на данный момент — благодаря тому, что участники рынка самостоятельно организуют сбор и доставляют батарейки на специализированные заводы.

Согласно планам самого ФЭО, на первом этапе он будет поставлять батарейки на существующие заводы, однако в дальнейшем собирается построить собственные. Опрошенные изданием участники рынка высказали опасение, что после ввода новых правил издержки по утилизации батареек возрастут из-за привлечения посредника.

