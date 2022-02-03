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В России отреагировали на посадку украинского беспилотника в Белоруссии

Сенатор Климов заявил о праве Белоруссии сбивать беспилотники над своей территорией

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Принудительная посадка украинского беспилотника, запущенного в области военного полигона в Белоруссии, была оправдана в условиях напряженной внешнеполитической обстановки, считает сенатор Совфеда Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что в данном контексте еще более оправданным становится предложение России по зонированию военных сил в Европе.

Украина запустила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который незаконно пересек границу Белоруссии, чтобы провести разведку возле военного полигона «Брестский». Специалисты Вооруженных сил Белоруссии обнаружили беспилотник в воздушном пространстве страны и принудительно посадили его недалеко от Бреста. После того как они проанализировали данные бортовой аппаратуры, было установлено, что дрон запустили с территории Украины.

Издержки напряженной обстановки

«Этот инцидент можно будет охарактеризовать тем или иным образом только после проведения расследования. Но тем не менее, суверенное государство имеет полное право сбивать объекты, находящиеся на его территории. Тем более речь не об обитаемом аппарате, а о беспилотнике», — подчеркнул Климов.

Сенатор напомнил, что, когда возникают подобные темы, нередко забывают об одной серьезной статистике: при помощи российского оружия и военных специалистов во Вьетнаме было сбито несколько тысяч аппаратов США, причем не только беспилотников, но и обитаемых.

«Американские летательные аппараты летали по территории дружественного нам государства и при помощи наших специалистов уничтожались. Один из сенаторов США, кстати, именно таким образом попал в плен. Поэтому когда мы говорим об условиях обострившейся напряженности, а сейчас ситуация именно такая, то подобные инциденты возможны. Тем более что речь шла именно об аппарате военного назначения. В этом смысле особенно актуальным становится предложение России о зонировании военных сил в Европе как раз с тем, чтобы исключить возможность подобных инцидентов», — отметил сенатор.

Киев назвал провокацией заявление Минска о нарушившем границу украинском беспилотнике.

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Наталия Белова
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