Американская поп-исполнительница Билли Айлиш вновь сменила имидж и показала результат преображения. Снимок появился на ее странице в Instagram.

20-летняя знаменитость опубликовала селфи, на котором показала, что вновь стала брюнеткой и сделала новую прическу. В частности, певица укоротила волосы и отстригла прямую челку. Поклонники обратили внимание на то, что Айлиш вернулась к своему образу из 2019 года.

Подписчики восхитились внешним видом поп-исполнительницы в комментариях под постом, который набрал более девяти миллионов лайков. «Билли, ты шикарна», «Возвращение к истокам», «Мой любимый цвет волос», «Правильно, красотка, ты выглядишь шикарно», «Брюнеткой тебе намного лучше», «Самая красивая певица», «Восхищаюсь твоей красотой и талантом», — высказывались фанаты.

В марте прошлого года Билли Айлиш также сменила знаменитую прическу и удивила фанатов. В ролике она продемонстрировала, что отстригла челку и перекрасилась в блондинку. Незадолго до этого Айлиш разместила сторис, где предложила подписчикам угадать, в какой цвет она собирается перекраситься. Отмечалось, что с июля 2019 года звезда выходила в свет с черными волосами, корни которых были выкрашены в неоново-зеленый оттенок.