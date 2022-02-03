Банки указали на неэффективность блокировки звонков с подменой номера

Ряд российских банков указали на недостаточную эффективность операторов связи в блокировке звонков мошенников с подменой телефонного номера. Об этом пишет РБК.

Так, ВТБ, Росбанк и Почта Банк не увидели снижения числа звонков мошенников, несмотря на вступившие 1 декабря 2021 года в силу изменения в закон «О связи». Согласно поправкам, идущие из-за рубежа в Россию звонки с подменных номеров должны блокироваться.

В частности, заместитель председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников указал, что за месяц после изменения законодательства число мошеннических звонков лишь выросло на 10 процентов. «По факту блокировка происходит не во всех случаях», — отметил он. В связи с этим кредитные организации предлагают усилить контроль за операторами связи.

25 января сообщалось, что подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» захотел получить технологию, которая сделает невозможным использование мошенниками подменных телефонных номеров. Крупные операторы связи запрещают подмену номеров и активно используют собственные антифрод-системы, однако небольшие региональные провайдеры даже предоставляют клиентам такую услугу. Также полностью избавиться от проблемы не удастся, пока зарубежные операторы также не подключатся к борьбе с мошенниками. На разработку единого принципа борьбы с фальшивыми номерами выделено 8,2 миллиона рублей. Тендер проводился в закрытом режиме.

В августе 2021 года «Общероссийский народный фронт» направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и, возможно, сам процесс подмены.