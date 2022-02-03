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Названо самое подходящее время для покупки дома в деревне

«ИНКОМ-Недвижимость» посоветовало покупать дома и участки в деревне в периоды без снега

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Эксперты в сфере недвижимости посчитали самым подходящим временем для покупки недвижимости в деревне то время года, когда нет снега. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», сообщает «Интерфакс».

Правило касается первичных и вторичных участков и домов. По словам специалистов, за снежным покровом могут скрываться заболоченные участки, старый фундамент и мусор. Таким образом без снега покупателям будет легче проверить качество объектов, советуют эксперты.

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Лучшим временем для покупки коттеджей и участков в организованных поселках назвали зиму. В этот период будущие владельцы смогут проверить работу инженерных систем в условиях морозов и посмотреть, насколько хорошо коммунальщики расчищают участки от снега.

В ноябре 2021 года в сфере недвижимости посчитали лучшим временем для покупки квартиры лето — с середины июня до середины августа. В это время из-за отпусков сокращается спрос на недвижимость, из-за чего продавцы охотнее идут на уступки.

Нина Ташевская
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