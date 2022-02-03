Порноактриса-трансгендер умерла в 30 лет

Известная порноактриса-трансгендер Холли Паркер (Holly Parker) внезапно скончалась в возрасте 30 лет. О смерти американской звезды фильмов для взрослых рассказала ее близкая подруга Брук Занелл на своей странице в Facebook.

Занелл сообщила, что Паркер умерла 30 января при трагических обстоятельствах. Подробности смерти порноактрисы не раскрываются. Как отмечает The Sun, в настоящий момент ведется расследование.

Подруга Паркер также написала, что начала сбор пожертвований на кремацию порноактрисы. По словам Занелл, прах планируют доставить в штат Вашингтон, в котором Паркер родилась.

Холли Паркер с 2014 по 2018 год снялась более чем в 30 порнофильмах. Она также выступала в стриптиз-барах и публиковала контент на платформе OnlyFans. Холли стала реже сниматься в фильмах после того, как перенесла операцию по смене пола в прошлом году.