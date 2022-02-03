Знаменитый китайский актер Джеки Чан пронес олимпийский факел по Великой китайской стене. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает Reuters.

Звезда голливудских боевиков родом из Гонконга стал одним из почетных гостей второго дня передачи огня Зимних игр 2022 года. В ходе церемонии его приветствовали все китайские олимпийские медалисты. Этап эстафеты прошел на одном из самых посещаемых участков памятника архитектуры «Бадалин» в 70 километрах к северу от столицы КНР.

«Я проснулся в 4 утра. Это моя четвертая Олимпиада. Я очень счастлив. Мне также холодно!» — сказал 67-летний артист после пробежки вдоль стены. Отмечается, что температура воздуха во время мероприятия составляла минус 11 градусов по Цельсию.

Известно, что в официальном пресс-релизе эстафеты Чан был указан под своим китайским именем Чэнь Ганшэн. Гонконгский актер принимал участие в передаче огня перед Олимпийскими играми в Пекине в 2008 году.

