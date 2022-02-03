Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Джеки Чан пронес олимпийский факел по Великой Китайской стене

Китайский актер Джеки Чан стал почетным гостем эстафеты огня зимних Олимпийских игр

Фото: Ryan Woo / Reuters

Знаменитый китайский актер Джеки Чан пронес олимпийский факел по Великой китайской стене. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает Reuters.

Звезда голливудских боевиков родом из Гонконга стал одним из почетных гостей второго дня передачи огня Зимних игр 2022 года. В ходе церемонии его приветствовали все китайские олимпийские медалисты. Этап эстафеты прошел на одном из самых посещаемых участков памятника архитектуры «Бадалин» в 70 километрах к северу от столицы КНР.

«Я проснулся в 4 утра. Это моя четвертая Олимпиада. Я очень счастлив. Мне также холодно!» — сказал 67-летний артист после пробежки вдоль стены. Отмечается, что температура воздуха во время мероприятия составляла минус 11 градусов по Цельсию.

Известно, что в официальном пресс-релизе эстафеты Чан был указан под своим китайским именем Чэнь Ганшэн. Гонконгский актер принимал участие в передаче огня перед Олимпийскими играми в Пекине в 2008 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал встречу с Путиным доброй
Майнинг криптовалют в России предложили приравнять к предпринимательству
Украина открестилась от планов наступления на Донбасс и Крым
Генштаб Украины скрыл данные о воинском учете Зеленского
Украина начнет производить беспилотники Bayraktar
Раскрыта возможность выдать ковид-сертификат ЕС привитым российской вакциной
Джеки Чан пронес олимпийский факел по Великой Китайской стене
Женщина ушла из салона с наполовину увеличенной губой из-за отсутствия денег
Стали известны подробности об избитом в российском городе девятимесячном ребенке
России и Китаю предрекли создание союза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.