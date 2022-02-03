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Школы в Красноярске опять получили сообщения о минировании

В школах Красноярска отменили занятия из-за новых сообщений о минировании

Фото: Игорь Иванко / Агентство «Москва»

В школы в Красноярске опять разослали письма о минировании. Об этом сообщает портал «ТВК Красноярск».

Уточняется, что руководство некоторых образовательных учреждений эвакуирует учеников, которые уже пришли, в детские сады. В других школах детей переводят на дистанционное обучение.

В январе двух школьников из Красноярска арестовали по делу о ложном минировании объектов. Учащихся 11 класса задержали в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 207 Уголовного кодекса России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ксения Назарова
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