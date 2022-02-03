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В Казахстане назначили нового главу Нацбанка

Новым председателем Национального банка Казахстана стал Галымжан Пирматов

Фото: официальный сайт АО «НАК "Казатомпром"»

Депутаты сената Казахстана назначили нового главу Национального банка республики. Им стал бывший председатель правления национальной атомной компании «Казатомпром» Галымжан Пирматов. Об этом сообщает «Spuntik Казахстан».

Кандидатуру Пирматова на пленарном заседании представил первый заместитель председателя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. По его словам, с инициативой назначения экс-руководителя «Казатомпрома» на должность председателя Нацбанка выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Депутаты сената единогласно поддержали предложенную кандидатуру. В этот же день Токаев подписал указ о назначении Пирматова на соответствующую должность.

Ранее стало известно, что предыдущий председатель Нацбанка Ерболат Досаев занял пост акима Алма-Аты. В пресс-службе казахстанского лидера отметили, что бывший глава города Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

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Георгий Нестеров
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