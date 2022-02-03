Главы МИД России и Китая призвали не политизировать Олимпиаду в Пекине

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И встретились в Пекине и обсудили вопросы развития двусторонних отношений, контакты Москвы с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности в Европе и бойкот ряда стран Олимпиады-2022, которая пройдет в КНР. Заявление глав МИД двух стран по итогам встречи опубликовано на сайте китайского ведомства.

Дипломаты договорились «продвигать олимпийский дух» и совместно противостоять политизации спорта, поддерживая успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине. Помимо призывов не политизировать спортивные мероприятия, стороны выступили за поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По итогам встречи Лавров и Ван И подписали документ о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран.

Первыми дипломатический бойкот Играм в Пекине объявили США. После к бойкоту присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Япония. Также не будут посылать дипломатов на Игры Дания и Нидерланды.