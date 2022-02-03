В Киеве опровергли ограничение выезда из страны для граждан призывного возраста

Киев назвал фейком данные о том, что власти ограничили выезд за границу для граждан призывного возраста. Официальный ответ государственной пограничной службы Украины опубликовал «Укринформ».

Пограничники опровергли эту информацию, призвав людей не вестись на «провокации, разгоняемые Россией и ее марионетками». По словам пресс-секретаря ведомства Андрея Демченко, погранслужба никак не ограничивала выезд граждан из страны, руководствуясь их полом или возрастом.

По мнению Демченко, подобные провокации направлены на дестабилизацию ситуации на Украине.

Ранее в в Управлении Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что Киев якобы ограничил выезд с территории Украины граждан призывного возраста и военнообязанных. Такое решение, утверждают в ДНР, было принято из-за подготовки к наступлению в Донбассе.