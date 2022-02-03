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В ДНР сообщили об ограничении выезда с Украины для граждан призывного возраста

В НМ ДНР заявили, что Киев ограничил выезд из страны для граждан призывного возраста

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Киев ограничил выезд с территории Украины для людей призывного возраста и военнообязанных граждан. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, подобное решение украинские власти приняли из-за подготовки к наступательным действиям в Донбассе.

«По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины [Сергеем] Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет», — заявил представитель НМ ДНР.

Он также отметил, что во избежание паники среди населения в качестве основания для отказа в выезде из страны гражданам Украины называют отсутствие в базе данных сведений о выданных им визах, наличие дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или неурегулированные имущественные споры и другие причины.

«Кроме того, мы располагаем сведениями о том, что МИДом Украины в посольства зарубежных стран готовятся дипломатические ноты, в которых Киев просит оказать содействие в возвращении граждан Украины призывного возраста на территорию страны», — добавили в ведомстве.

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Георгий Нестеров
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