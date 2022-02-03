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В ДНР подсчитали прибывших к линии соприкосновения украинских силовиков

Глава МИД ДНР Никонорова заявила о переброшенных в зону конфликта 120 тысячах бойцах Киева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч силовиков. Об этом заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает
РИА Новости.
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Она объяснила, что именно такое количество украинских бойцов насчитала разведка ДНР.

Ранее Никонорова рассказала, что Украина применила полученное от западных стран оружие при обстреле электрической подстанции в подконтрольной ДНР Еленовке в Донбассе. Она указала на то, что использованные украинской стороной боеприпасы имели калибр 60 миллиметров, что является стандартом НАТО. «Раньше такого калибра Украина не применяла», — заключила она.

31 января глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает оружие и технику в Донбасс, стараясь скрыть это от наблюдателей СММ ОБСЕ. По его словам, речь идет о подвозе тяжелого вооружения, боекомплектов и горюче-смазочных материалов.

Марина Совина
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