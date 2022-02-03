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Кремль прокомментировал переброску дополнительных военных сил США в Европу

Песков назвал оправданной обеспокоенность России из-за переброски военных США в Европу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отправка дополнительных военных сил Соединенных Штатов в Европу вызывает у России обеспокоенность, такая тревога абсолютна понятна. Так ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 3 февраля, «Интерфакс».

Он заверил, что Москва будет готова принять необходимые меры для обеспечения собственной безопасности в сложившейся ситуации.

Песков подчеркнул, что Россия постоянно призывает США отказаться от нагнетания напряженности на Европейском континенте.

«Речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях — о том, что скоро наступит война и все заплатят страшную цену — речь идет о направлении американских солдат в европейские страны вблизи наших границ», — пояснил представитель Кремля.

Ранее глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби объяснил решение США о переброске военных сил в Европу.

Причиной для размещения американских сил в Европе Кирби назвал отсутствие признаков деэскалации со стороны России.

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Анна Щербакова
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