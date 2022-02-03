Попова ответила на вопрос о защите антител после омикрона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» ответила на вопрос о защите антител после омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, однозначного ответа на вопрос, может ли переболевший омикроном пациент заразиться вариантом дельта, в настоящее время нет. Она добавила, что сейчас этим вопросом озадачены ученые во всем мире.

«Мы очень надеемся, что да, он [омикрон-штамм] будет защищать, но сегодня ученые занимаются изучением этого вопроса», — отметила она.

Попова добавила, что чаще всего на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заражаются люди активного возраста, до 30 лет, а также подростки, поскольку у них очень высокая степень контактов.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что у заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, известным как «стелс-омикрон», снова стала наблюдаться потеря обоняния. При омикроне подвида ВА.1 этот симптом считался исчезнувшим. Кроме того, вместе с потерей обоняния встречается и потеря вкуса, отметил медик. Он уточнил, что причины такого явления неизвестны.

