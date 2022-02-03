В России зарегистрировали препарат от COVID-19 «Молнупиравир»

Минздрав России зарегистрировал препарат от COVID-19 под международным названием «Молнупиравир», передает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

«Дата государственной регистрации: 03.02.2022. Торговое наименование: ЭСПЕРАВИР. Международное непатентованное наименование: "Молнупиравир"», — говорится в сообщении реестра.

Уточняется, что препарат будут выпускать в капсулах по 200 и 400 миллиграммов.

В пресс-службе компании «Промомед» заявили, что препарат прошел испытания в 16 медицинских учреждениях России, в том числе в Москве, Петербурге, Ярославле и в Мордовии.

По словам председателя совета директоров компании «Промомед» Петра Белого, препарат позволит снизить риски ухудшения состояния при COVID-19, а также вероятность госпитализации.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавируса под названием «Мир 19». Лекарство разработали в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» под руководством профессора Мусы Хаитова по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.