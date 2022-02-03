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Россиянин получил 16 лет строгого режима за сожженного заживо соседа

В Бурятии 45-летнего россиянина осудили на 16 лет колонии за сожженного заживо соседа

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Республике Бурятия 45-летнего россиянина приговорили к 16 годам колонии строгого режима за сожженного заживо соседа. Об этом в четверг, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 24 мая 2021 года житель села Белоозерск зашел в гости к соседу. Мужчины устроились на летней кухне и начали распивать алкоголь. Через некоторое время они поругались по незначительному поводу, и тогда хозяин дома схватил бутылку с бензином и облил им собутыльника. После он взял горящую зажигалку и поднес ее к облитому горючей жидкостью человеку, чтобы, как он сам объяснил, напугать. Но пропитанная бензином одежда мгновенно вспыхнула.

Несмотря на быстрый приезд скорой помощи и попытку врачей спасти россиянину жизнь, мужчина погиб из-за сильных термических ожогов тела и верхних дыхательных путей. Поджигатель был задержан. СКР возбудил в отношении него уголовное дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ.

19 января сообщалось, что на Сахалине россиянин после ссоры заживо сжег в автомобиле своего знакомого.

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Владимир Седов
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