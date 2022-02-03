Два члена банды «Северские» предстанут перед судом за убийства и хранение оружия

В Московской области два члена банды «Северские» предстанут перед судом за участие в ОПГ, незаконном приобретении оружия, взрывчатки и участие в убийствах. Следствие завершило расследование дела. Об этом в четверг, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, обвиняемые входили в созданную в 1997 году в столичном регионе банду, занимавшуюся вымогательством денег у коммерсантов на территории Московской, Ярославской и Костромской областей. Также бандиты совершали нападения и убийства. Свое название ОПГ «Северские» получила по названию ресторана «Север», где регулярно проводила свои встречи. Согласно материалам дела, в августе 2012 года один из обвиняемых передал второму фигуранту уголовного дела ружье, предназначенное для убийства риелтора, скрывшего доходы, часть от которых предназначалась для выплаты членам банды. В один из дней в деревне Торгашино Сергиево-Посадского городского округа обвиняемый застрелил из него мужчину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу. На стадии предварительного следствия обвиняемые свою вину признали в полном объеме. Один из фигурантов выдал также свой «тайник», где хранил огнестрельное оружие и денежные средства в размере 10 тысяч евро.

ОПГ «Северские» прекратила свое существование в феврале 2021 года, когда последние ее участники были задержаны сотрудниками МВД. Первый лидер группировки по фамилии Лазовский был убит в 2009 году, сменивший его Гладышев после задержания покончил с собой в следственном изоляторе.