В США назвали возможную причину «гаванского синдрома»

Возможной причиной «гаванского синдрома» у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука. К такому выводу пришло разведывательное сообщество США, передает CNN.

Расследованием причин «аномальных инцидентов со здоровьем» занимается специально созданная комиссия. В экспертную группу вошли экспертная группа состоит из ученых, медицинских и инженерных специалистов, имеющих доступ к секретной информации. В разведсообществе подчеркнули, что в задачу комиссии входит лишь определение причины недуга американских дипломатов, а не установление виновных.

Ранее ЦРУ опубликовало промежуточный отчет по данному делу. Согласно материалам, эксперты сочли маловероятным проведение подобной глобальной кампании против официальных лиц США Россией или другими государствами.

Ранее члены дипмиссии США в Женеве и Париже столкнулись с последствиями «гаванского синдрома». Как отмечает газета The Wall Street Journal, симптомы таинственного неврологического заболевания наблюдались примерно у 200 официальных лиц США, работавших в Китае, Южной Америке и Европе.

Впервые неврологические симптомы были зафиксированы у дипломатов и членов их семей на Кубе в конце 2016 года. Тогда сотрудники американской дипмиссии жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и расстройство равновесия. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала.

В 2017 году агентство Associated Press получило аудиозапись атаки и описало ее как «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».