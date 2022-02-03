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Продажи планшетов обрушились

IDC: планшеты стали покупать реже, чем в начале пандемии

Фото: Tyler Franta / Unsplash

Специалисты исследовательской компании IDC связали продажи планшетных компьютеров с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в отчете фирмы.

В четвертом квартале 2021 года мировые поставки планшетов достигли 46 миллионов единиц, что свидетельствует о том, что девайсы стали покупать реже, чем в начале пандемии COVID-19. По словам экспертов, поставки сократились на 11,9 процента в годовом исчислении, что произошло во второй раз с начала пандемии в 2020 году.

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Специалисты IDC отметили, что обрушение рынка связано с тем, что находящиеся на удаленной работе пользователи перестали интересоваться планшетами. Несмотря на это, за весь 2021 год общий объем поставок планшетов вырос на 3,2 процента в годовом исчислении и достиг 168,8 миллиона единиц.

«Хотя 2021 год был отличным годом для планшетов, поставки начали замедляться, поскольку рынок уже прошел пик спроса во многих регионах», — объяснил ситуацию аналитик IDC Ануроопа Натарадж (Anuroopa Nataraj).

Согласно отчету компании, лидером сегмента в 2021 году оказалась Apple, которая получила долю в 34,2 процента. На второй и третьей позициях расположились Samsung и Lenovo соответственно.

Ранее эксперты агентства Omdia рассказали, что продажи смартфонов Huawei рухнули в 2021 году на фоне санкций США. Поставки телефонов от китайской компании резко снизились на 81,6 процента по сравнению с годом ранее.

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Андрей Ставицкий
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