Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США начали переброску войск в Европу

Телеканал CBS сообщил о начале переброски дополнительных войск США в Европу

Фото: Bryan Woolston / Reuters

США начали переброску дополнительных войск в Европу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По информации журналистов, из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) на самолетах C-17 Globemaster днем 3 февраля вылетели порядка 2000 бойцов армии США.

Около 1700 военнослужащих будут размещены в Польше, в то время как остальные будут временно базироваться в Германии.

Отмечается, что переброска проводится в рамках ответа Вашингтона на напряженность вокруг Украины​​​. При этом в самой Украине американских военных размещать не планируют.

Ранее постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что переброска войск США в Европу подталкивает «горячие головы» в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса. Он также подчеркнул, что Россия очень обеспокоена такими действиями.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин привлек внимание Макрона к провокационным заявлениям Украины
Журналистка «Новой газеты» покинет Россию из-за угроз властей Чечни
Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с Макроном
Автор «Дневника Хача» объявил о расставании с внучкой экс-президента Узбекистана
США пригрозили Китаю за смягчение санкций против России
Бывший глава МВД Украины спрогнозировал дату окончания кризиса
Путин и Макрон поговорили третий раз за неделю
США начали переброску войск в Европу
В России опровергли планы сфабриковать предлог для вторжения на Украину
В Госдуме прокомментировали меры России против Deutsche Welle
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.