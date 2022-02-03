США начали переброску войск в Европу

США начали переброску дополнительных войск в Европу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По информации журналистов, из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) на самолетах C-17 Globemaster днем 3 февраля вылетели порядка 2000 бойцов армии США.

Около 1700 военнослужащих будут размещены в Польше, в то время как остальные будут временно базироваться в Германии.

Отмечается, что переброска проводится в рамках ответа Вашингтона на напряженность вокруг Украины​​​. При этом в самой Украине американских военных размещать не планируют.

Ранее постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что переброска войск США в Европу подталкивает «горячие головы» в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса. Он также подчеркнул, что Россия очень обеспокоена такими действиями.