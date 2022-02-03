Проценко ответил на вопрос об эффективности лечения COVID-19 парами водки

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, председатель комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко шутливо заметил в эфире «Комсомольской правды», что лечение коронавируса парами водки не является эффективным способом.

Медик пояснил, что какой-либо доказательной базы у этой методики не существует.

Проценко, комментируя вопрос, предположил, что данный способ популярен у тех, кто любит не только пары. Однако медицинской подоплеки по этой теме нет, подчеркнул эксперт.

Ранее академик РАН Сергей Колесников, советовавший россиянам защищаться от коронавируса с помощью водки и подвергшийся за это критике, объяснил свои рекомендации.

По мнению специалиста, несмотря на то что многие восприняли его совет как шутку, описанный им способ действительно может помочь не заразиться.

Академик РАН уверен, что алкогольные ингаляции могут снизить вирусную нагрузку. При этом он подчеркнул, что данный способ не является панацеей.