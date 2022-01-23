Российский академик объяснил совет защищаться водкой от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников, ранее посоветовавший россиянам защищаться от коронавируса с помощью водки и подвергшийся за это критике, объяснил свои рекомендации. Его слова в воскресенье, 23 января, приводит «Пятый канал».

По мнению специалиста, несмотря на то что многие восприняли его совет как шутку, описанный им способ действительно может помочь не заразиться.

«Один из способов снизить вирусную нагрузку на дыхательную систему — это провести ингаляцию каким-либо дезинфицирующим раствором. Самый не вредный в данном случае — алкоголь. Если его в небольшом количестве накапать на маску и немного подышать, это, конечно, не защитит от заболевания, но снизит вирусную нагрузку», — пояснил Колесников.

При этом он подчеркнул, что данный способ не является панацеей.

Ранее заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко посчитал, что совет лечиться от омикрон-штамма коронавируса с помощью ингаляций водкой представляет собой неумные издевки или неудачную шутку. Лечение от вируса таким способом лишь демонстрирует невежество, заключил специалист.

До этого директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович назвала такой способ лечения странным.