России предложили «входные ворота» в Латинскую Америку

Президент Аргентины Альберто Анхель Фернандес предложил рассмотреть страну в качестве «входных ворот» для России в Латинскую Америку. Об этом он заявил в четверг, 3 февраля, во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами», — заметил аргентинский лидер.

Фернандес подчеркнул, что у Аргентины и России существует значительный задел для углубления и расширения сфер сотрудничества. Кроме того, по его словам, страны могли бы эффективно работать по многим направлениям.

Ранее Фернандес выразил благодарность Путину за предоставление Россией вакцин от коронавируса. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил коллегу за то, что его страна первой в западном полушарии зарегистрировала у себя российскую вакцину «Спутник V».