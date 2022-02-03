Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

России предложили «входные ворота» в Латинскую Америку

Президент Фернандес предложил Аргентину России как «входные ворота» в Латинскую Америку

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент Аргентины Альберто Анхель Фернандес предложил рассмотреть страну в качестве «входных ворот» для России в Латинскую Америку. Об этом он заявил в четверг, 3 февраля, во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами», — заметил аргентинский лидер.

Фернандес подчеркнул, что у Аргентины и России существует значительный задел для углубления и расширения сфер сотрудничества. Кроме того, по его словам, страны могли бы эффективно работать по многим направлениям.

Ранее Фернандес выразил благодарность Путину за предоставление Россией вакцин от коронавируса. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил коллегу за то, что его страна первой в западном полушарии зарегистрировала у себя российскую вакцину «Спутник V».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал встречу с Путиным доброй
Эстония нанесла новый удар по Белоруссии
В Москве приезжие плюнули девушке в спину за отказ познакомиться
Работающая на королевской яхте россиянка раскрыла реальную зарплату стюардесс
Стала известна дата встречи Мишустина с Кадыровым
Украина захотела перенести переговоры Трехсторонней контактной группы в Стамбул
Машинисты поездов поженились и рассказали о кратких встречах между рейсами
Байден заявил об уничтожении главаря ИГ в Сирии
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман заявил о госпитализации из-за повторного COVID-19
Стали известны знаменосцы сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2022
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.