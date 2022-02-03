Президент Аргентины поблагодарил Путина за российские вакцины от коронавируса
Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за предоставление Россией вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости.
«Мы очень ценим Россию, в частности вашу помощь, когда вы нам присылали вакцины, это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. Действительно вы нас очень поддержали в этот момент», — заявил президент Аргентины в ходе встречи с Владимиром Путиным в Москве.
Путин, в свою очередь, поблагодарил Фернандеса за то, что его страна первой в западном полушарии зарегистрировала у себя российскую вакцину «Спутник V».
Ранее Путин сообщил, что поедет в Пекин на зимние Олимпийские игры вместе с аргентинским коллегой. Церемония открытия Олимпиады начнется в пятницу, 4 февраля, в 15:00 мск.