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Президент Аргентины поблагодарил Путина за российские вакцины от коронавируса

Президент Аргентины Фернандес поблагодарил Путина за предоставление вакцин от COVID-19

Фото: Reuters

Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за предоставление Россией вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Мы очень ценим Россию, в частности вашу помощь, когда вы нам присылали вакцины, это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. Действительно вы нас очень поддержали в этот момент», — заявил президент Аргентины в ходе встречи с Владимиром Путиным в Москве.

Путин, в свою очередь, поблагодарил Фернандеса за то, что его страна первой в западном полушарии зарегистрировала у себя российскую вакцину «Спутник V».

Ранее Путин сообщил, что поедет в Пекин на зимние Олимпийские игры вместе с аргентинским коллегой. Церемония открытия Олимпиады начнется в пятницу, 4 февраля, в 15:00 мск.

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Варвара Кошечкина
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