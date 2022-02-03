Зеленскому предложили «возродить» Киевскую Русь

Бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной Рады Святослав Пискун предложил президенту Владимиру Зеленскому подумать о «возрождении Киевской Руси». Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Наш».

«Мы скажем, что Московия — это Киевская Русь», — сказал Пискун. Свое предложение он обосновал тем, что территория Москвы «осваивались при киевском князе Юрии Долгоруком».

Ранее советник главы офиса президента Украины и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь «с натяжкой» может претендовать на это. В дальнейшем советник заявил, что это была шутка и его личное мнение.

