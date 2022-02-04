Невеста составила список правил для свадьбы и вызвала споры

Невеста по имени Жасмин Круз (Jasmine Cruz) составила список правил для свадьбы и вызвала споры в сети. В ролике, опубликованном в TikTok, она показала требования, которые должны соблюсти гости на торжестве, за одно из которых комментаторы ее осудили.

Первым в списке правил Круз назвала отсутствие детей: она запретила приводить их на ее свадьбу. Девушка уточнила, что допускает только некоторые исключение в виде своих младших братьев и сестер. «Я не хочу, чтобы дети бегали без присмотра, их родители никогда не смотрят за ними», — объяснила девушка свое решение. В список правил автор ролика также включила запрет на белые наряды. Это требование она повторила дважды, так как посчитала, что только невеста на свадьбе должна быть в белом наряде.

Еще одним правилом героиня ролика сделала открытый бар, которым должны воспользоваться все гости. «Мы платим огромные деньги за бар, так что я хочу, чтобы все были пьяны», — заявила девушка. При этом девушка призвала ответственно к этому подходить и среди правил перечислила и то, что никто не должен уезжать с праздника выпившим на машине.

Невеста также заявила, что не хочет громких объявлений на своей свадьбе. «Если вы беременны, держите это при себе. Если вы хотите сделать предложение, держите это при себе. Не приходи на мою свадьбу, отвлекая внимание от меня и моего мужчины», — высказалась девушка.

В комментарием под видео пользователи оценили подход невесты к планированию торжества. «Дети даже не любят свадьбы, я не понимаю, почему люди злятся, когда им не разрешают приводить туда детей», — согласилась девушка с одним из правил автора ролика. Однако многие осудили невесту за требование и задались вопросом, куда родителям отправлять своих детей, если они не могут брать их с собой на такие мероприятия.