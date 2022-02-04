В Германии сочли истеричными требования Киева отказаться от «Северного потока-2»

Требования Украины по отношению к Германии, в частности настойчивые призывы отказаться от «Северного потока-2» и поставлять ей оружие, сочли истеричными. Об этом заявил ТАСС депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными. Буквально недавно посол Украины в ФРГ провел совершенно несоразмерные исторические параллели», — сказал депутат.

Он призвал снова вернуться к спокойному и деловому диалогу. Также Котре добавил, что Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть минских договоренностей.

Кроме того, депутат посоветовал учитывать взаимные интересы, а также заявил, что поставки вооружений Украине были бы фатальным политическим сигналом. «Они лишь еще больше обострили бы ситуацию. К тому же даже с нашим оружием Украина не смогла бы защититься от гипотетического нападения России», — уточнил он. По словам Котре, Россия не хочет ничего иного, как «не допустить дальнейшее распространение НАТО до своих границ».

Ранее экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль назвал условие для остановки «Северного потока-2». По его словам, для этого США должны предложить что-то взамен. Он добавил, что всегда воспринимал строительство трубопровода «как реальный проект».