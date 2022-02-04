Онколог оценил эффективность новых подходов к борьбе с раком

За последние 10-15 лет подход к лечению онкозаболеваний существенно изменился. Эффективность новых методов в борьбе с раком в беседе с NEWS.ru оценил врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

Специалист отметил, что онкология — постоянно развивающаяся область медицины. Он отметил, что в середине прошлого века врачи могли предложить пациентам лишь химиотерапию, которая пусть и действенна, но все же оказывает на организм человека системное токсическое воздействие. Сейчас в распоряжении врачей есть таргетные препараты, которые борются с заболеванием более точечно.

Пылев также указал, что примерно десять лет назад при лечении больных начали использовать иммунотерапию, которая справляется с целым рядом опухолей, ранее признанных менее чувствительными к лекарственной терапии. «Она показывает прекрасные результаты, например при меланоме. Показания для ее назначения расширяются каждый год. Убежден, что ничего важнее, чем появление иммунотерапии, за последние десять лет в мировой онкологии не произошло», — заявил собеседник издания.

Он подчеркнул, что за указанный период удалось достичь целого ряда важных результатов в борьбе с раком: в частности, он акцентировал внимание на том, что в прошлом меланома и рак легкого считались безнадежными, тогда как сейчас такие пациенты могут жить годами благодаря таргетной и иммунотерапии, а также их комбинациям. «Результаты лечения пациентов существенно улучшились. Например, одно из самых грозных и тяжелых заболеваний — рак поджелудочной железы. Еще 10–15 лет назад такие пациенты не переживали и трехлетний рубеж», — добавил врач, отметив, что сейчас новые виды терапии позволяют фиксировать десятилетние результаты выживаемости.

Беседуя с журналистами, специалист высказался и о недоступности некоторых препаратов. Он отметил, что проблема оперативной регистрации иностранных лекарств действительно существует, однако ситуация постепенно меняется, и список таких препаратов сокращается. При этом он заверил, что ситуации, когда больному может помочь лишь один конкретный препарат, происходят крайне редко. «Почти всегда удается подобрать альтернативу. Сейчас в России доступны препараты для лечения всех видов рака», — добавил он.

Ранее российский онколог назвал единственный способ вовремя выявить рак. При этом он отметил, что у онкологических заболеваний нет специфических симптомов. В большинстве случаев появление боли появляются уже на поздних стадиях болезни, когда рак уже запущен.