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Онколог назвал единственный способ вовремя выявить рак

Онколог Петровский назвал единственным способом вовремя выявить рак обследование у врача

Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»

Заместитель директора НМИЦ онкологии имени Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский в интервью РИА Новости назвал своевременное обследование у врача единственным способом вовремя выявить рак.

Он отметил, что у онкологических заболеваний нет специфических симптомов. В большинстве случаев появление боли появляются уже на поздних стадиях болезни, когда рак уже запущен.

Петровский пояснил, что онкологические заболевания проявляются по-разному и самостоятельно по тем или иным симптомам невозможно определить наличие злокачественной опухоли

Онколог напомнил, что для своевременного выявления онкологических заболеваний в России действуют программы скрининга наиболее распространенных видов болезни — колоректального рака, рака шейки матки, простаты и молочной железы. Обследования проводятся согласно программе диспансеризации в зависимости от возраста человека.

При этом Петровский рекомендует не бежать к онкологу при первых подозрениях на то или иное онкозаболевание. Сначала, по его мнению, следует обратиться к врачу-терапевту, именно он при необходимости направит уже к онкологу. По словам Петровского, рак — болезнь пожилых людей, средний возраст заболевших — около 60 лет, поэтому чем старше становится человек, тем выше у него риск развития онкологического заболевания.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неожиданном симптоме рака. По словам специалиста, повышенный уровень кальция в организме может свидетельствовать о ряде онкологических заболеваний: раке почек, легких или аденоме паращитовидной железы. Поэтому врач рекомендовал при повышении уровня кальция в организме в первую очередь пройти обследование на онкологическое заболевание.

Марина Совина
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