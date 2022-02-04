Названы регионы России с самой дешевой ипотекой

Самые низкие ипотечные ставки в России зафиксированы в регионах Дальнего Востока, Пензенской области, Мордовии и Удмуртии. Такие данные назвали в Банке России (ЦБ), сообщает «Российская газета».

Благодаря программе «Дальневосточная ипотека» наиболее низкие проценты по жилищным кредитам в 2021 году сохранились для жителей соответствующей части страны. Лидером по самой дешевой ипотеке стал Приморский край со средней ставкой в 6,12 процента. На втором месте Магаданская область (6,19 процента) и Якутия (6,27 процента).

Однако, не учитывая дальневосточные регионы, дешевле всего ипотека обходится жителям Пензенской области — в 2021 году ее выдавали в среднем под 7,03 процента. Недорогие жилищные кредиты также в Мордовии (7,12 процента), Удмуртии (7,14 процента), Чувашии (7,20 процента) и Брянской области (7,27 процента). Далее по уровню ипотечных ставок идут Псковская область и Санкт-Петербург со средним значением в 7,29 процента.

Самыми высокими проценты по кредитам на жилье оказались в Ингушетии (8,32 процента), Чечне (8,21 процента), Севастополе (8,12 процента) и Тыве (8,08 процента). В целом по России средняя ипотечная ставка в 2021 году держалась на уровне 7,49 процента — ниже, чем в предыдущие годы. В 2020-м она составляла 7,68 процента, в 2019-м — 9,87 процента, а в 2018-м — 9,56 процента.

В условиях подорожания ипотечных кредитов эксперты посоветовали россиянам оценить свою платежеспособность и возможные риски — платеж по ипотеке не должен превышать 40 процентов от доходов. Кроме того, важно накопить на первоначальный взнос, чтобы получить более выгодные условия и сравнить разные предложения по кредитам.