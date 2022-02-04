Россиянам дали советы по покупке жилья при подорожании ипотеки

Рост ключевой ставки Банка России привел к подорожанию ипотечного кредита для потребителей. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Ольга Дайнеко дала советы по покупке недвижимости при росте ипотечных ставок, сообщает «Российская газета».

Финансист порекомендовала в первую очередь оценить платежеспособность и возможные риски — платеж по ипотеке не должен превышать 40 процентов от доходов. Также необходимо накопить на первоначальный взнос, чтобы получить более выгодные условия, и сравнить разные ипотечные предложения.

Сэкономить помогут программы льготного кредитования и оформление ипотеки на максимальный срок — финансовая нагрузка будет меньше, а при снижении ставок можно будет рефинансировать кредит. Дайнеко также рассказала, что лучше искать похожие по локации на нужный район предложения, чем покупать переоцененное жилье. Следует избегать и дополнительных неотложных вложений, таких как ремонт, оплата содержания и обслуживания жилья.

Эксперт посоветовала рассмотреть ипотеку под строящиеся объекты, если жилищный вопрос уже решен. Не стоит выбирать объект с низкой рыночной привлекательностью и занижать свои требования к жилью, так как такую недвижимость будет сложнее продать. К тому же, повышение ключевой ставки ЦБ приведет к снижению стоимости квартиры, поэтому есть риск купить дешевеющий товар.

Ранее в январе Дайнеко порекомендовала гражданам не оформлять ипотеку, если у семьи нет резервного фонда или денег на первоначальный взнос. По ее словам, такая кредитная нагрузка может привести к банкротству. Вместо этого эксперт посоветовала сначала накопить определенную сумму для первоначального взноса.