Россиянин сел за руль после приема корвалола и лишился водительских прав. Верховный суд России отклонил его иск, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Сотрудники ГИБДД остановили истца, когда он, не пропустил пешеходов, и проверили на состояние опьянения. Освидетельствование выявило следы психотропного вещества — фенобарбитала из группы барбитуратов, его лишили прав.

Отмечается, что правила освидетельствования не устанавливают минимальный порог концентрации психотропного вещества и не учитывают цель их употребления. Мужчина решил обратиться в Верховный суд и оспорить эти пункты освидетельствования. Истец указал, что лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов.

«Психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению», — говорится в иске. По мнению мужчины, отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит праву на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Однако суд отклонил иск. «Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — отметили в суде. Также суд напомнил, что инструкция по применению лекарства должна содержать сведения о возможном влиянии на способность управлять транспортом.

Ранее нарколог Алексей Казанцев предупредил, что на результат алкотестера может повлиять употребление ряда продуктов. По словам нарколога, на показатели алкотестера влияет употребление кваса, безалкогольного пива, кумыса, скисших соков и конфет с алкогольной начинкой. Помимо этого, водителям стоит с осторожностью принимать ряд спиртосодержащих лекарств, среди которых валокордин, валосердин и корвалол, отметил врач.