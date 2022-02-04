В России заявили о желании Макрона урегулировать кризис на Украине

Старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова при Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Андрей Кудрявцев в беседе с «Известиями» заявил о желании президента Франции Эммануэля Макрона урегулировать кризис на Украине, не ограничиваясь только консультациями с США.

По словам собеседника издания, во Франции и в Европе в целом есть ощущение, что инициативы России и последовавшие за ними переговоры отодвигают Европу на второй план. Кудрявцев заявил, что Макрое хочет подключить к процессу Европу, не ограничиваясь одними лишь консультациями с США. «Ведь все российские инициативы так или иначе касаются именно европейской безопасности», — сказал Кудрявцев.

Также он отметил, что французский лидер является убежденным европеистом. Основной приоритет политики Макрона заключается в том, чтобы консолидировать европейский центр и приобрести стратегическую автономию, заключил он.

Макрон посетит Москву в понедельник, 7 февраля. После этого президент Франции планирует 8 февраля посетить Киев, где обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на Украине.